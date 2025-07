„Dass es nicht schön anzusehen war, wissen alle“

Der Traum von der siebenten Champions-League-Teilnahme in Folge lebt weiter, das Minimalziel Europa-League-Gruppenphase ist erreicht: Red Bull Salzburg konnte nach dem 1:1 im Zweitrunden-Rückspiel der Qualifikation zur Fußball-„Königsklasse“ gegen Brann Bergen positiv bilanzieren. Die Leistung an sich sorgte aber am Mittwoch für keine zufriedenen Gesichter, in der Nachbetrachtung war, unmittelbar vor dem Bundesligastart am Samstag bei Aufsteiger SV Ried Selbstkritik angesagt.