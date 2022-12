BMW X1 auf Schnee: Welcher Antrieb ist der beste?

Geschmeidig elektrisch

Am weitesten spannt sich das Eigenschaftsfeld wohl beim elektrisch angetriebenen iX1 auf. Danke zweier Motoren hat er einen elektronisch geregelten Allradantrieb und mobilisiert insgesamt 230 kW/313 PS, dazu ein Systemdrehmoment von mächtigen 494 Nm. Diese Kraft wird herrlich linear abgegeben, und genau das ist der Vorteil, wenn man auf Schnee driften will. Keine Version ist so leicht beherrschbar und im Tanz durch einen Slalom zu bewegen wie der iX1.