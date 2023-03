Polizist (27) wurde am Berg zum Lebensretter

Rettung am Geburtstag

Alpinpolizisten rekonstruierten den Unfallhergang. Demnach fuhr der 54-Jährige aus Baden-Württemberg kurz nach Betriebsschluss der Bergbahnen in den Steilhang ein. Im unteren Ende donnerte er dann wegen Erschöpfung über den Pistenrand hinaus, wo er gegen einen Wurzelstock prallte und schwer verletzt liegen blieb. Detail am Rande: Koller rettete den Deutschen just an dessen Geburtstag.