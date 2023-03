Schlagfertige Karate Kids mit strahlenden Augen

Spaß an der Bewegung

Beim Frieways-Karateklub betreibt der Großteil der Mitglieder Breitensport. „Uns ist es wichtig, dass wir den Menschen Spaß an der Bewegung vermitteln, ihnen helfen, gesund und fit zu bleiben“, so Pauschenwein. „Wir haben deswegen verschiedene Trainingseinheiten im Angebot, um den Anforderungen der jeweiligen Alters- und Leistungsklassen gerecht zu werden.“