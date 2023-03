Kellner verfolgt und beraubt: DNA überführt Täter

Schock für einen 22-jährigen Kellner in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Unterland: Der Einheimische wurde am Nachhauseweg von einem zunächst unbekannten Mann verfolgt und letztlich an seiner Wohnadresse im Stiegenhaus brutal attackiert und ausgeraubt. Mittels DNA-Analyse konnte der Tatverdächtige mittlerweile entlarvt werden.