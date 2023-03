Tirolerin nach Arzttermin spurlos verschwunden

Die 50-Jährige lebt aufgrund ihrer Beeinträchtigung im Seniorenheim in Vomp. „Die Frau wurde am Mittwoch gegen 8 Uhr vom Rettungsdienst in die Innsbrucker Straße nach Schwaz zu einem Arzttermin gebracht und hätte gegen 8.45 Uhr wieder von dort abgeholt werden sollen. Die Frau verließ jedoch unbemerkt die Arztpraxis“, heißt es vonseiten der Polizei.