Bauernhof mit Wasser aus Steinbruch gelöscht

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Florian am Inn wurde um 3.44 Uhr zum Brand des landwirtschaftlichen Objekts in Stocket alarmiert. Beim Eintreffen konnte war schnell klar, dass ein für Wohnungen und Lagerräume adaptierter Bereich eines ehemaligen landwirtschaftlichen Objekts teilweise in Vollbrand stand.