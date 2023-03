Nach Winterpause das Bike auf Vordermann bringen

Auf den Bergen liegt zwar noch Schnee, doch im Tal können die Tiroler bei frühlingshaften Verhältnissen vor allem am Nachmittag wieder in die Pedale treten. Wer das Fahrrad über den Winter im Keller oder in der Garage stehen ließ, sollte vor der ersten Ausfahrt die Tipps der Arbö-Experten beachten. So sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Pedalritter im Spital landen.