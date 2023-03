Pinzgau sicher: „Zug nach oben ist abgefahren“

Toremäßig war die 20. Runde der Regionalliga Salzburg kein Ruhmesblatt. Nur acht Treffer gab’s zu bestaunen - Saisonminusrekord! Der zweitschlechteste Wert war zwölf „Buden“ am zwölften Spieltag. Dafür hat sich in puncto Tabelle, deren Teilung schon in zwei Wochen vonstattengeht, viel getan. Manche Teams wissen bereits Bescheid, wie es nach der Liga-Teilung weitergeht. Andere sitzen noch auf Nadeln.