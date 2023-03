Ex-Riese tritt den Gang nach unten an

Die erste Entscheidung ist gefallen! Der SAK verlor am Freitagabend in der Regionalliga Salzburg mit 0:1 daheim gegen St. Johann und wird damit in der kommenden Saison fix in der neuen Salzburger Liga spielen. Dementsprechend geknickt waren die Akteure des früheren Riesen. Wie etwa Coach Roman Wallner: „Natürlich sind wir alle enttäuscht. Es ist einfach unglücklich für uns gelaufen.“ Zweimal traf der SAK nur die Latte, ehe die Gäste aus dem Pongau durch Sebastian Oberkofler (82.) zum Treffer kamen. „Wir haben aus keiner Chance ein Tor gemacht“, war Übungsleiter Ernst Lottermoser ehrlich.