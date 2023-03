Pyro-Farce bei Nullnummer im Hit

Alles war angerichtet für das Topspiel der Regionalliga Salzburg. Fast 1000 Leute kamen zum Sportplatz des Tabellenführers. Im Spiel selbst gaben zunächst die Gäste aus Salzburg den Ton an. Doch sowohl Alex Schwaighofer als auch Yannic Fötschl scheiterten am starken Goalie Pawel Kapsa. Vor der Pause hatten die Hausherren dafür die beste Chance des Spiels: Durda köpfte an die Stange.