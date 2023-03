„Ich nehme an, dass sich jeder benimmt“

Mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen Golling startete Austria Salzburg ins Frühjahr der Regionalliga Salzburg. Drei Runden vor dem Ende bleibt der Kampf um die zwei Tickets für die überregionale Westliga weiter spannend. Während Bischofshofen die Tabelle mit 46 Zählern anführt, liegen die Violetten mit 43 auf dem zweiten Rang. Drei Punkte dahinter lauert der FC Pinzgau. Kommenden Samstag wartet der Schlager zwischen dem Leader und dem Zweiten im Pongau. Was schon im Vorfeld klar ist: Nicht nur auf dem Platz wird es heiß hergehen. Zu oft haben Duelle beider Teams in der Vergangenheit für Zündstoff gesorgt. Ganz besonders in Erinnerung blieb der „Banden-Eklat“.