Mercosur ist Untergang für Tirols Landwirtschaft

Im Agrarbereich passiere gerade das, was andere Sektoren schon hinter sich haben: Durch immer höhere Standards werde die eigene Lebensmittelproduktion in Gebiete verdrängt, die das billiger machen können, auch weil die Auflagen andere – oder überhaupt nicht vorhanden – sind. „Auf der anderen Seite legt man den Betrieben vor der Haustüre immer mehr Steine in den Weg und importiert dann scheinheilig Billigware aus dem Ausland. Hier braucht es endlich ein Umdenken, bevor es endgültig zu spät ist“, sagt Präsident Hechenberger abschließend.