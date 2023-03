Überfall auf Grazer Lokal: Verdächtiger verhaftet

Umfangreiche Ermittlungen führten zur Identität des 34-jährigen, in Graz wohnhaften Bosniers. Gestern gegen 21.00 Uhr wurde der Tatverdächtige in seiner Wohnung in Graz von Ermittlern des Landeskriminalamtes mit Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten die mutmaßliche Tatkleidung sowie weitere Tat-Gegenstände.