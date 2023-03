Chef griff Frau auf Busen: Sie bekam 2500 Euro

In einer Firma in Linzer Zentralraum kam es kürzlich zu einem Übergriff. Der Chef grapschte der Frau von hinten auf die Brüste und machte dabei auch noch eine abfällige Bemerkung in Gegenwart anderer Kollegen. Die betroffene Arbeitnehmerin wehrte sich und sprach den Täter auf die Belästigung an. Der entgegnete nur: „Stell dich nicht so an!“