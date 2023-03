Der Osterhase soll die Burgenstadt beleben

Gutscheine in der Stadt versteckt

„Ich hoffe, dass viele Betriebe mitziehen, damit uns nicht das Schicksal anderer Gemeinden droht, in denen es fast gar nichts mehr gibt.“ Eine Eigeninitiative setzen die Craighers - der Familienbetrieb wurde als Kaffeehaus 1914 begründet - bereits diesen Samstag: „An den kommenden drei Wochenenden versteckt der Osterhase frühmorgens viele Gutscheine für unsere Schokoladenhasen in der Stadt“, verrät Seniorchefin Barbara.