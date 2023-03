Das sagt der VW-Chef über einen ID. unter 20.000 €

Aber: Wie sie dieses Auto in Wolfsburg um diesen Preis auf die Räder stellen wollen, das steht noch in den Sternen bzw. Lastenheften. Man kann Schäfer die Ratlosigkeit durchaus ansehen, wenn er sagt „ich kann zugeben, das ist schon eine komplexere Geschichte, weil Sie einfach von den Batteriekosten natürlich extrem unter Druck sind“. Und man will freilich auch nicht draufzahlen, sondern mit dem Verkauf der Autos Geld verdienen. Und trotzdem legt er sich auf den Preis und den Erscheinungszeitraum fest.