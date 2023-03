Gemeinsam mit der „Krone“ ins Gartenjahr starten

Endlich geht es wieder los: Die milden Temperaturen und das erste zarte Grün steigern bereits die Vorfreude auf das Garteln. Und weil Grüne Oasen im Trend liegen, startet die „Kärntner Krone“ wieder mit ihrer Garten-Serie „Es grünt so grün“. Zum Auftakt haben wir Peter Schilcher in seiner Gärtnerei in Klagenfurt besucht. Der Obmann der Kärntner Gärtner verrät am Mittwoch, was es zum Start in das Gartenjahr zu beachten gibt. Dazu gibt es Wissenswertes zum Thema Saatgut und Saatgutbörsen.