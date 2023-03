Stadtplanerin verrät: Das ist Bregenz in 25 Jahren

„Krone“: Sie haben die Hamburger Hafencity maßgeblich mitgestaltet, sind jetzt dabei, das Großprojekt Bregenz Mitte auf Schiene zu bringen. Wie unterscheidet sich die Arbeit in Bregenz von Ihrer vorherigen in Hamburg?

Andrea Krupski von Mansberg: Der Verwaltungsapparat in Hamburg und jener der Hafencity sind natürlich sehr viel größer und komplexer. Dennoch gibt es viele Parallelen. Ich bin hier in Bregenz unter anderem für die gleichen Dinge zuständig und schätze die kurzen und direkten Dienstwege.