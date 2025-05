Franziskus’ Wunder

Dann starb der Papst, und auf einmal war alles wieder anders. Was das Eine mit dem Anderen zu tun hat? Na, die Herren Präsidenten kündigten sich zur Beisetzung des verblichenen Franziskus an, samt ihren Ehefrauen. Schöne Gelegenheit, endlich wieder Rom zu sehen und bei Dolce & Gabbana shoppen zu gehen, dachten die Ladies. Ach, und der Trevi-Brunnen! Man war auch einmal verliebt. Lange ist’s her.