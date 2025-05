Tourismusförderung

Die Bayern machen sich ein eigenes Bild

Diese gehen mit dem heiklen Thema unterschiedlich um: Während sich in London die Anzeichen mehren, dass Arsenal die Zusammenarbeit mit Rwanda demnächst beenden wird, hat der Pariser Vorortclub sie trotz einer von mehr als 75.000 Fans unterzeichneten Petition gerade erst verlängert und in München spielt man auf Zeit. Man habe, so der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen, „zwei Mitarbeiter nach Rwanda geschickt, um sich ein eigenes Bild von der Situation zu machen“ und werde „die Berichte von vor Ort abwarten“. Dann würde man die weiteren Schritte besprechen. Es bleibt also abzuwarten, ob man die gut fünf Millionen pro Jahr, an denen vermutlich viel Blut klebt, weiterhin einstreicht und mit dem Feigenblatt des Aufbaus einer Jugendakademie in Rwanda das Sportswashing unterstützt oder (wie im Fall der Zusammenarbeit mit Qatar Airways) die berechtigte Skepsis der Fans am Ende vielleicht doch ernst nimmt. Verarmen würde man an der Säbener Straße wegen fehlender fünf Millionen wohl kaum.