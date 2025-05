ÖVP und Grüne halten Landesparteitag ab

Zadra und Hammerer kandidieren erneut

Unter dem Motto „Frisches Grün“ halten am Samstag auch die Grünen ihre Landesversammlung ab. Die Doppelspitze Daniel Zadra und Eva Hammerer dürfte im Alten Hallenbad in Feldkirch aller Voraussicht nach wiedergewählt werden. Gegenkandidaten gibt es keine, allerdings war die Stimmung bei den Ländle-Grünen auch schon einmal besser. Insbesondere am Führungsstil Eva Hammerers gab es hinter vorgehaltener Hand immer wieder Kritik, womöglich wird sich diese auch im Wahlergebnis niederschlagen.