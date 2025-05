Polizei beschlagnahmte mehrere Raser-Fahrzeuge

Zum ersten Mal schlug die Exekutive am Freitagabend in Hohenems zu: Einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung waren gegen 23.45 Uhr zwei Autos aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise ins Auge gestochen, also nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Im Ortsgebiet beschleunigten die beiden Boliden schließlich auf über 100 km/h. Es folgten noch weitere eklatante Geschwindigkeitsübertretungen, ehe die Fahrzeuge angehalten und kontrolliert werden konnten.