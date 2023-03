Koalitions-Kündigung | Wahlkampf ohne Wahltermin

Wahlkampf ohne Wahltermin. Und so schreibt denn auch Claus Pándi heute in seinem Montag-Kommentar in der Montag-„Krone“, dass sich das Land „nach Karl Nehammers sogenannter ,Kanzler-Rede´“ nun im Wahlkampf befinde. Zwar noch ohne Wahltermin, aber die Ausgangslage sei ziemlich klar. Pándi meint: „Die Volkspartei macht jetzt Kurzismus ohne Kurz.“ Die SPÖ kannibalisiere sich „zwischen dem ländlichen Lager der gemäßigten Populisten und Wiens elitären Linksliberalen, denen deutlich spürbar davor graust, in einer Arbeiterpartei gefangen zu sein“. Die Freiheitlichen machten mit Erfolg das, was sie immer gemacht haben - „nur viel radikaler als früher“, während sich die Grünen an das sinkende Koalitionsschiff klammerten, „in der Hoffnung, vor dem Ende ihrer Regierungsbeteiligung noch eine klimapolitische Wende zu schaffen“.Und so laufe nun „das wilde Hauen und Stechen nach dem Motto: Kriege führen mögen andere, du glückliches Österreich, beschäftige dich mit dir selbst“. So kommt Claus Pándi zum Resümee: „Wie dieses Gemetzel zwischen und auch innerhalb der Parteien ausgeht, lässt sich locker und mit einem Wort sagen: schlecht. Je übler die da oben sich aufführen, umso frustrierter werden wir da unten. In solchen Situationen wächst die Sehnsucht nach Ordnung. Und das bedeutet für Demokratien selten Gutes.“ Ja, das ist zu befürchten. Und das sind keine schönen Aussichten.