Wattener Sprint-Könige sind krasser Außenseiter

„Was gibt es Schöneres, als vor gut 20.000 Fans aufzumarschieren?“, sinnierte am Freitag Thomas Silberberger, „zumal wir nichts zu verlieren haben, nur gewinnen können!“ Denn die Truppe des grünweißen Coaches gilt in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch als krass(est)er Außenseiter aller Kandidaten auf die Meister-Gruppe. „Mutig auftreten, das will ich sehen.“ Wie zum Beispiel auch von einem Justin Forst, der „noch nie vor so einer Kulisse, zuvor ja nur am Flughafen (Anm.: Akademie) gespielt hat“