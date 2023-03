Rund 800 unbesetzte Stellen in Kärnten verfügbar

Um Abbrech-Quoten an Hochschulen im IKT-Bereich entgegenzuwirken und mehr jüngere Menschen für die IT zu begeistern wird an eine baldige Problemlösung appelliert. Für den Fachverbund UBIT liegt das Hauptproblem der IT Bildung schon am Beginn der Schulausbildung - in der Volksschule.