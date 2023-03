Entscheidungsschlacht | Kein Frieden

Entscheidungsschlacht. Wenn gerade in Europa ein Krieg tobt, in dem täglich Menschen sterben, ein echter Krieg mit allen vorstellbaren und unvorstellbaren Schrecklichkeiten - darf man dann Kriegsrhetorik anwenden bei einem heftigen Streit innerhalb einer Partei? Darüber haben wir gestern in der Redaktion diskutiert. Man dürfte, darüber herrschte Einigkeit, in der Wortwahl nicht gerade die große Kanone laden, aber bei dem, was sich gerade innerhalb der SPÖ abspielt, und welche Worte dort gewählt werden - da fällt einem wenig anderes als Kriegsdiktion ein. Und so landeten wir doch - zumindest in einigen unserer Ausgaben - bei der Schlagzeile „SPÖ-Krieg tobt auf offener Bühne“. Viele Monate lang waren es ja „nur“ mehr oder weniger heftige Scharmützel, manchmal zwar auch Schlachten, die aber meist mehr oder weniger gut getarnt ausgefochten wurden. Seit kurzem aber tobt die Schlacht tatsächlich auf offener Bühne. Denn Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die jahrelang mit scheinbarer Gelassenheit die Heckenschützenangriffe aus dem Burgenland auszusitzen versucht hatte, schießt seit ein paar Tagen heftig zurück. Sie hat die Tarnung abgelegt und die Kanonen geladen. Geladen hat sie auch den gegnerischen Frontmann, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Er soll sich in der kommenden Woche dem Duell stellen, sie würde gegen ihn, hat Rendi-Wagner angekündigt, auch in die offene Entscheidungsschlacht um die Gunst der Partei ziehen. Nun fragt sich alles: Wird der Herausforderer den Fehdehandschuh aufnehmen? Zum Parteipräsidium kommt er. Ob er sich aber danach auch getraut, in die große Schlacht zu ziehen?