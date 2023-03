Tief Ewald zieht heute stürmisch über das Land

In der Nacht auf Dienstag wurde es schon in weiten Teilen des Bundeslandes. Sturmböen sorgten dafür, dass so mancher aufwachte. In der Früh wurde der Wind dann immer stärker. Wetter-Experten halten im Laufe des Tages Sptzengeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h für möglich. Im Innviertel und auch im Raum Wels gab es schon gegen 7 Uhr die ersten Einsätze der Feuerwehr wegen Sturmschäden.