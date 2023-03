800.000 neue Bierdeckel dienen als Kunst-Leinwand

Neue Lieferung der Zwettler Brauerei für die Gastronomie in Wien und Niederösterreich: Feierlich wurde jetzt die 24. Auflage von „Kunst am Bierdeckel“ präsentiert. Mehr als 120 Motive wurden damit von der Privatbrauerei im 30. Jubiläumsjahr auf heimische „Bierplattln“ gedruckt. Als lokale Größe für die acht Motive konnte zum Thema Wald und Baum heuer der bodenständige Professor Willibald Zahrl als Künstler gewonnen werden, der die Naturlandschaft mit Waldviertler Baudenkmälern in seinen colorierten Tuschezeichnungen verknüpfte.