Frauen in der Unfallforschung „schlicht vergessen“

Zum größten Teil kommen in Crashtests fast ausschließlich „50-Prozent-Mann“ und „95-Prozent-Mann“-Dummies zum Einsatz, so der Klub. Diese seien in den Maßen so dimensioniert, dass sie Männerkörperwerte berücksichtigen bzw. repräsentieren. Resultierend daraus würden sich vor allem passende Sicherheitseinrichtungen für den Großteil der Männer entwickeln bzw. adaptieren lassen.