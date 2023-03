Wo ein Kilo Brot schon mehr als 12 Euro kostet

Drei Jahre Entwicklungszeit

Dass es sich bei dem „Vollwert Laib“ um ein besonderes Brot handelt, weiß Bäckermeister Erich Kasses. Denn in den 2010er-Jahren wurde in einem dreijährigen EU-Projekt das „Soft-Vollkornbrot“ entwickelt. Besonders viele Spurenelemente seien von Ballaststoffen gelöst, damit kann sie der Körper aufnehmen. Der Senior-Chef der Bäckerei in Thaya war damals einziger heimischer Zunft-Vertreter aus acht Nationen.