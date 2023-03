Foxconn plant neue iPhone-Fabrik in Indien

Der taiwanische Elektronikkonzern und Apple-Zulieferer Foxconn plant eine weitere iPhone-Fabrik in Indien und will damit die dortige Produktion zulasten von China weiter erhöhen. Schon „bald“ würden in Karnataka Telefone von Apple gebaut, twitterte der Regierungschef des indischen Staates, Basavaraj S Bommai, am Freitag. Das werde nicht nur rund 100.000 Jobs schaffen, sondern auch „eine Menge Möglichkeiten für Karnataka“.