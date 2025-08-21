Vermisster Bergsteiger wurde tot aufgefunden

Der Tennengauer war von der Kürsinger Hütte im Obersulzbachtal aufgebrochen. Laut seiner Schwester hatte er angekündigt, den Ostgrat besteigen zu wollen – eine Route, die es am Großvenediger gar nicht gibt. Die Bergretter konzentrierten ihre Suche daher auf die bekannten Anstiege über das Obersulzbachkees, die Venedigerscharte sowie den Nordgrat.