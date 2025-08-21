Vermisster Bergsteiger wurde tot aufgefunden

Die Suche nach einem vermissten Bergsteiger am Großvenediger hat ein tragisches Ende genommen: Der 59-jährige Tennengauer wurde am Donnerstag tot aufgefunden. Der Mann war seit Dienstag alleine unterwegs und nicht von seiner Tour zurückgekehrt.
Die seit Dienstag andauernde Suchaktion nach einem 59-jährigen Bergsteiger aus dem Tennengau endete am Donnerstag tragisch. Einsatzkräfte der Bergrettung, Alpin- und Flugpolizei konnten den Mann nur noch tot bergen. Seine Schwester hatte am Mittwoch Alarm geschlagen, nachdem er von seiner geplanten Tour nicht zurückgekehrt war.
Der Tennengauer war von der Kürsinger Hütte im Obersulzbachtal aufgebrochen. Laut seiner Schwester hatte er angekündigt, den Ostgrat besteigen zu wollen – eine Route, die es am Großvenediger gar nicht gibt. Die Bergretter konzentrierten ihre Suche daher auf die bekannten Anstiege über das Obersulzbachkees, die Venedigerscharte sowie den Nordgrat.
Suche am Mittwoch blieb ergebnislos
Bereits am Mittwoch hatten die Retter bei widrigem Wetter große Teile des vergletscherten Gebiets abgesucht, darunter auch den Oberen Keesboden und den Kleinvenediger. Am Donnerstagmorgen wurde die Suche fortgesetzt, an der sich neben Mannschaften aus Neukirchen und Krimml auch Bergretter aus Matrei und Prägraten beteiligten.
Schwierige Bedingungen am Berg
Kurz vor 09.30 Uhr konnte der vermisste Alpinist im Bereich des Nordgrats des Großvenedigers nur mehr tot aufgefunden werden. Die genauen Umstände des tödlichen Alpinunfalls sind noch unklar.
Die Bedingungen am Berg gelten derzeit als schwierig: Viele Gletscherflächen sind wegen des warmen Sommers bereits großflächig aper, wodurch die Gefahr von Spaltenstürzen erheblich zunimmt.
