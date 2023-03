Die grimmige Derby-Rache eines Verschmähten

„Ich wohne noch immer hier, meine Frau und viele Freunde waren in Stadion. Ich war heiß darauf, in der Arena erstmals ein Tor zu schießen - endlich ist es mir gelungen!“ Gejubelt wurde mit dem Matchball unter dem Trikot auf Bauchhöhe. „Im September werde ich erstmals Vater“, lüftete Yilmaz nach Spielende in den Arena-Katakomben sein süßes Geheimnis. Und er hatte auf dem Platz noch nicht genug. In Minute 59 servierte der Flankenturbo Schelle das 0:2, Traumtor Nummer zwei. Dem hatte der SKN nichts mehr entgegen zu setzen, kassierte im achten Duell in der NV-Arena gegen Horn die erste Niederlage.