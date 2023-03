Tierecke konnte „Secure Base“ noch einmal helfen

Es ist geschafft! Dank zahlreicher Spenden tierliebender „Krone“-Leser konnte die Tierecke noch einmal 18.000 Euro an den „Secure Base“-Hof in Frantschach, die einzige Anlaufstelle in Österreich, die sich rein auf Herdenschutzhunde spezialisiert hat, überweisen. „Damit konnten wir die rückgeforderte NGO-Corona-Förderung zurückzahlen“, ist Sissy Lippitz erleichtert und bedankt sich bei allen Spendern.