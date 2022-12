Soforthilfe von „Krone“-Tierecke für „Secure Base“

Ein Aufschrei ging nach dem „Krone“-Artikel über die 20 Herdenschutzhunde, denen die Einschläferung droht, durch Österreichs Tierfreundewelt. Sissy und Konrad Lippitz, die im Lavanttal ein Asyl für Herdenschutzhunde in Not geschaffen haben und als „Secure Base“-Verein die einzige kompetente Anlaufstelle für diese großen und starken Hunde sind, schlitterten in finanzielle Nöte.