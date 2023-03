Mit Rodel: „Abflug“ und gegen Laterne gekracht

Von Rodelbahn abgekommen

Zwei Stunden später dann der fatale Rodelunfall in Maurach am Achensee: Eine 60-jährige Deutsche fuhr mit einer Leihrodel auf der Bahn in Pertisau talwärts, als sie in einer Linkskurve über den Wegrand hinausgeriet. Die Frau stürzte und wurde rund zehn Meter ins freie Gelände geschleudert. Sie erlitt Verletzungen am Rücken und wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.