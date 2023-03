Barbershops werden für Friseure „haarig“

Sie sind das Haar in der Suppe der heimischen Friseure: Die Rede ist von den Barbershops, die in den vergangenen fünf Jahren fast schon wie die sprichwörtlichen Schwammerln aus der Erde schossen. In Oberösterreich gibt es 1567 Friseure mit 4612 Mitarbeitern – und 119 Barbershops, die sich ausschließlich mit der Verschönerung des „starken“ Geschlechts beschäftigen.