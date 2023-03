Causa Tesla: Elon Musk lästert, aber liefert nicht

Klage gegen Tesla

Tesla ist wegen seiner Autopilot-Systeme immer wieder in die Kritik geraten. Aktuell wird der Elektroautopionier von Aktionären verklagt, weil er über vier Jahre hinweg mit falschen und irreführenden Aussagen verheimlicht habe, dass die Technologie, die für mehrere tödliche Unfälle verantwortlich sein könnte, „ein ernsthaftes Unfall- und Verletzungsrisiko darstellt“, heißt es in der am Montag beim Bundesgericht in San Francisco eingereichten Sammelklage.