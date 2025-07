Schütze wollte in NFL-Büro – nahm falschen Aufzug

Vier Menschen tötete ein 27-Jähriger in New York, bevor er sich das Leben nahm. Mindestens eines der Opfer dürfte so allerdings nicht geplant gewesen sein – denn der Schütze wollte eigentlich in das Büro der National Football League (NFL), fuhr aber mit einem falschen Aufzug und gelangte so in das Büro einer Immobilienmanagementfirma.