„Regierung als Vermögensberater für Illegale“

„Mörder, Vergewaltiger und Illegale an oberster Stelle“

Angesichts eines solchen Vorgehens kann man laut dem Tiroler FPÖ-Chef nur zum Schluss kommen, dass die Regierung bewusst gegen die Interessen der Bevölkerung arbeite. „Wenn Mörder, Vergewaltiger und Illegale in der Prioritätenliste der schwarz-grünen Regierung an oberster Stelle rangieren. Es braucht endlich wieder Politik für die unbescholtenen Österreicher, die sich tagtäglich abrackern“, so Abwerzger abschließend.