Ohne „Bemühung“ bekommen Flüchtlinge kein Geld

Seit mehr als einem Jahr dauert der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine bereits an. Zahlreiche Geflüchtete - vor allem Frauen und Kinder - suchten nach Ausbruch des Krieges Zuflucht in Oberösterreich. Die Hoffnung, bald wieder in die Heimat zurückkehren zu können, zerschlug sich aber. In der Ukraine wird nach wie vor gekämpft, ein Ende scheint nicht absehbar.