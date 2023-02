Drei Männer gehen auf Verkäufer und Polizisten los

Was ist nur in die drei aggressiven Ungarn (50, 30 und 20) gefahren?! Zuerst belästigen sie am Samstagvormittag am Ötztal Bahnhof zwei Angestellte eines Lebensmittelgeschäftes. Dann attackierten sie einen Zeitungsverkäufer vor dem Geschäft. Der Grund: Er weigerte sich, ein gemeinsames Selfie zu machen! Doch zufällig war ein Polizist in seiner Freizeit anwesend, der sich sofort in den Dienst stellte...