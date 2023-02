Weniger Schnee, dafür aber mehr Gäste

Zwar zeigte sich Vorarlberg heuer leider keineswegs als „Winterwunderländle“, aber immerhin in den Hotspots, also etwa am Arlberg, im Kleinwalsertal oder im Montafon, waren Temperaturen und Schneelage ausreichend winterlich, um wieder zahlreiche Gäste anzulocken, nämlich genau 514.500. Im Vergleich zur Saison des Vorjahres entspricht das einem Plus von 44 Prozent. Bei den Übernachtungen ist ein Zuwachs von 31 Prozent zu verbuchen.