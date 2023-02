Blitzer-Apps: Nutzung auch für Beifahrer verboten

Dem Urteil vorausgegangen war die Klage eines 64 Jahre alten Mannes, der dem Gericht zufolge am 31. Jänner 2022 „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ durch Heidelberg gefahren war. Dabei sei ihm bekannt gewesen, dass auf dem in der Mittelkonsole abgelegten Smartphone seiner Beifahrerin eine Blitzer-App in Betrieb war. Darauf schloss das vorinstanzliche Amtsgericht, nachdem der Mann das Smartphone „bewusst zur Seite schob, als er von Polizeibeamten wegen seines auffälligen Fahrverhaltens kontrolliert wurde.“ Das Amtsgericht verhängte daraufhin eine Geldbuße in Höhe von 100 Euro gegen den Autofahrer, die nun durch das Oberlandesgericht rechtskräftig bestätigt wurde.