Facebook & Instagram testen Bezahl-Mitgliedschaft

„Blaues Hakerl“, besserer Schutz vor Identitätsklau

Was bekommt man dafür? Wie auch bei Twitter handelt es sich um eine kostenpflichtige Authentifizierung samt „blauem Hakerl“, für die man einen Ausweis vorzeigen muss. Zusätzlich verspricht Facebook „Influencern“ besseren Schutz vor Identitätsraub, also Personen, die in ihrem Namen ein gefälschtes Konto auf Facebook oder Instagram zu eröffnen versuchen.