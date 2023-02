Zusätzliche Millionen für Zuckerbergs Sicherheit

Meta war in der Vergangenheit bereits in die Kritik geraten, weil die Sicherheitsausgaben für Zuckerberg jene für vergleichbare Führungskräfte in der Tech-Branche übersteigen. Im Jahr 2021 gab der Social-Media-Riese beispielsweise mehr als 26,8 Millionen Dollar für sicherheitsbezogene Ausgaben für Zuckerberg und seine Familie aus.