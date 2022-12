Apple-Nutzer müssen für „Twitter Blue“ mehr zahlen

Twitter will am Montag eine überarbeitete Version seines gebührenpflichtigen Premium-Kontos „Twitter Blue“ herausbringen. Das verkündete das Unternehmen am Samstag per Tweet. Für Aufregung dabei sorgt, dass Apple-Nutzer für die neue Variante - die es den Abonnenten unter anderem ermöglicht, den blauen Haken zu erhalten, der ein Konto als verifiziert kennzeichnet - mehr zahlen müssen als alle anderen.