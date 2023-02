Sloweniens Außenministerin lobt Österreich

Reaktion „erwartbar“

Fajon sagte, dass die Reaktion des slowenischen Außenministeriums „erwartbar“ gewesen sei. In Gesprächen mit verschiedenen politischen Vertreterinnen und Vertretern in Kärnten, darunter Landeshauptmann Kaiser, sei ihr zugesichert worden, „dass alle verantwortungsvollen Politiker so handeln werden, dass die Harmonie zwischen der deutsch- und slowenischsprachigen Gemeinschaft erhalten bleibt.“ Fajon freue sich über jüngste Entwicklungen, etwa den Gebrauch des Slowenischen in Südkärntner Gerichtsbezirken.