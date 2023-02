Tanner: Freiheitlichen-Posting ist „unangemessen“

„Es ist mir wichtig zu betonen, dass dieses Gedankengut keinesfalls die Position Österreichs darstellt. Wir weisen die Ausgrenzung von spezifischen Volksgruppen und damit das Schüren von Ängsten für politische Zwecke auf das Schärfste zurück“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Montag in Ljubljana. Volksgruppen seien ein „integraler Bestandteil Österreichs und werden es auch bleiben.“ Tanner traf sich am Montag mit ihrem slowenischen Amtskollegen Marjan Šarec. Dabei versicherte sie unter anderem, dass die beiden Länder gemeinsam „Brücken und keine Barrieren“ bauten.